Les automobilistes trop lents dénoncés par un policier dans un tweet viral

Le tweet d'un policier de l'Indiana aux États-Unis, qui raconte l'intervention de l'agent de la paix en bordure d'une autoroute, a connu un succès inespéré depuis sa publication le 16 juin dernier.

Le sergent Stephen Wheeles a l'habitude de parler de ses nombreuses interventions dans des tweets, régulièrement agrémentés de photos, vidéos et d'informations.

Le policier qui arpente les voies rapides de l'Indiana documente ainsi son travail.

Un message bien précis de l'officier a toutefois eu l'attention de milliers de personnes, rapporte Fox News.

Le micro-message envoyé sur Twitter samedi a été partagé plus de 26 000 fois et aimé plus 78 000 fois.

Ces chiffres s'apparentent à la popularité des tweets du président américain Donald Trump; des messages souvent partagé 20 000 fois.

I stopped this vehicle today for a left lane violation on I-65. The driver had approximately 20 cars slowed behind her because she would not move back to the right lane.



Again...if there are vehicles behind you, you must move to the right lane to allow them to pass. pic.twitter.com/tePjJ1Xigy