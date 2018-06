Trump accusé d'avoir détourné l'argent de sa fondation à des fins personnelles

AFP 14-06-2018 | 10h54

La procureure générale de l'État de New York a accusé jeudi Donald Trump d'avoir détourné l'argent de sa fondation à des fins personnelles, et entamé une action judiciaire pour obtenir sa dissolution.

«Comme le montre l'enquête, la Fondation Trump n'était guère plus qu'un chéquier pour régler les dépenses de Trump et de ses entreprises à des organisations non lucratives, quelles que soient leur raison d'être et leur légalité», a déclaré la procureure, Barbara Underwood, dans un communiqué.

Le président Trump a réagi aux poursuites intentées contre lui par la procureure générale de l'État de New York en les qualifiant de «ridicules».

«Les miteux démocrates de New York (...) font tout pour me poursuivre par rapport à ma fondation», a-t-il réagi dans un tweet, en expliquant qu'il ne «chercherait pas d'accord à l'amiable» dans cette affaire.