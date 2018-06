Trump vante «une occasion unique» avec la Corée du Nord

AFP 09-06-2018 | 11h14

LA MALBAIE | Donald Trump a estimé samedi que son sommet de mardi avec Kim Jong Un était une « occasion unique » d'arriver à un accord sur le nucléaire avec la Corée du Nord, dont les diplomates travaillent selon lui « très bien » avec les Américains.

« C'est une occasion unique », qui « ne se représentera jamais », a assuré le président américain lors d'une conférence de presse à La Malbaie, peu avant de quitter le sommet du G7 au Canada.

Donald Trump s'est déclaré « vraiment confiant » avant cette rencontre.

« Combien de temps faudra-t-il pour voir s'ils sont sérieux ou non? Je pense peut-être dès la première minute », a-t-il expliqué.

Mais il a aussi tenté de tempérer les attentes.

« Qui sait? Cela ne marchera peut-être pas. Il y a une forte chance que cela ne marche pas. Et une chance plus forte que cela prenne un certain temps. Ce sera un processus », a-t-il dit.

Au moins, a-t-il ajouté, « nous nous serons rencontrés. Nous nous serons vus. Et j'espère que nous nous serons appréciés l'un l'autre, et que nous commencerons un processus ».

Le dirigeant américain a quitté samedi le sommet du G7, au Québec, pour le long voyage qui doit l'emmener à Singapour où aura lieu la rencontre mardi matin.