Poutine reçoit à Pékin la première « Médaille de l'amitié » des mains de Xi Jinping

AFP 08-06-2018 | 09h38

Pékin | Vladimir Poutine a reçu vendredi la première «Médaille de l'amitié» offerte par la Chine à un ressortissant étranger, une distinction remise par son homologue Xi Jinping au moment où leurs deux pays s'efforcent de resserrer les rangs face aux défis de l'Amérique de Donald Trump.

Le président russe a été reçu avec tous les honneurs à Pékin à l'occasion d'une visite officielle qu'il poursuivra samedi et dimanche à Qingdao (est) afin de participer au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) qui rassemble plusieurs pays d'Asie. Ce rendez-vous se déroule en même temps que celui des pays du G7 réunis au Canada.

«Cette Médaille de l'amitié représente le grand respect que le peuple chinois accorde au président Poutine et symbolise l'amitié profonde entre la Chine et la Russie», a déclaré Xi Jinping en remettant la décoration à son homologue.

La médaille honore des étrangers «qui ont apporté une contribution exceptionnelle au processus de modernisation socialiste de la Chine, à la promotion des échanges et de la coopération entre la Chine et le reste du monde et au maintien de la paix mondiale», selon l'agence de presse Chine nouvelle.

«Quelles que soient les fluctuations de la situation internationale, la Chine et la Russie ont toujours considéré le développement de leurs relations comme une priorité», s'est félicité le président chinois à l'orée d'un entretien bilatéral avec M. Poutine.

Les dirigeants russe et chinois, les plus puissants dans leurs pays respectifs depuis des décennies, se sont rapprochés ces derniers mois face aux critiques de Donald Trump, qui voit dans la Chine et la Russie des rivaux économiques menaçant les intérêts et les valeurs des États-Unis.

Au cours d'un entretien avec la chaîne de télévision chinoise CGTN, M. Poutine a salué ses relations avec son « bon ami » Xi Jinping, confiant qu'il était le seul dirigeant étranger avec lequel il avait célébré son anniversaire, partageant pour l'occasion saucisses et vodka.

Xi Jinping « est accessible et sincère. Mais c'est aussi une personne digne de confiance », s'est félicité le président russe, qui a ensuite assisté à un match de hockey sur glace en compagnie de son homologue dans la grande ville portuaire de Tianjin, à une centaine de kilomètres à l'est de Pékin.

Les deux hommes ont eu droit à une ovation de la part des jeunes spectateurs présents pour le match ayant opposé des équipes de cadets des deux pays. Certains portaient des pancartes proclamant en russe et en chinois « Bienvenue au président Poutine » ou encore « Nous vous aimons président Xi ».

Un important paquet d'accords sur le nucléaire a été signé à l'occasion de la visite du chef de l'Etat russe, prévoyant notamment la construction en Chine de quatre réacteurs par le conglomérat public russe Rosatom.

Au sommet de l'OCS samedi et dimanche, MM. Xi et Poutine retrouveront le président iranien Hassan Rohani, à la recherche de soutiens internationaux après la décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien.