Devoirs et intérêts conjoints: Macron va tout faire pour convaincre Trump

Laurence Houde-Roy 07-06-2018 | 17h25

À la veille de son départ pour le G7, le président français Emmanuel Macron assure qu'il continuera de tout faire pour convaincre le président américain Donald Trump de leurs devoirs et intérêts conjoints.

«Si je décidais d'oublier nos propres engagements, nos propres valeurs et ne pas décider de convaincre, je ne jouerais pas mon rôle. Mais ça suppose aussi, lorsque nous avons un désaccord, de l'assumer pleinement, et d'oeuvrer à le réduire, ou en tout cas, à en réduire les conséquences», a lancé jeudi le président Macron à Montréal, en marge d'une rencontre avec le premier ministre du Québec, Philippe Couillard.

Assurant que les relations entre la France et les États-Unis sont restées intactes, le président français reconnaît tout de même avoir un désaccord avec le président Trump sur la question du commerce international, alors que les États-Unis ont imposé une hausse des tarifs douaniers sur les exportations de l'acier et de l'aluminium provenant du Canada, du Mexique et de l'Union européenne dans les derniers jours.

«Nous nous sommes exprimés et mon objectif c'est d'une part de garder ce fort alignement européen, mais d'autres part, que nous construisions aussi un alignement, une coalition internationale», a insisté le président français.

Emmanuel Macron a souligné qu'après le retrait des États-Unis de l'Accord de Paris, il y a eu «un réengagement de la communauté internationale [...] pour agir fortement».

Plus de détails à venir...