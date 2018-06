Conversations «difficiles» attendues avec Trump

AFP 06-06-2018 | 15h07

Ottawa | Le sommet du G7 qui se tient vendredi et samedi dans la région de Charlovoix devrait donner lieu à «des conversations franches et parfois difficiles» avec le président américain Donald Trump «sur le commerce», a averti mercredi le premier ministre Justin Trudeau.

«Il va y avoir des conversations franches et parfois difficiles autour de la table du G7, particulièrement avec le président américain sur le commerce, sur les tarifs » douaniers imposés notamment à l'UE, le Canada et le Japon, a dit le dirigeant libéral lors d'un point-presse au Parlement fédéral.

«En même temps, c'est fait pour ça les rencontres du G7 : pour avoir des conversations directes entre alliés, pour parler des préoccupations que nous avons et aussi pour chercher toujours un terrain d'entente sur les grands enjeux », a-t-il observé.

Donald Trump a décidé la semaine dernière d'imposer à tous les fournisseurs des États-Unis de lourdes taxes sur les importations d'acier et d'aluminium, y compris à l'Europe, au Canada et au Japon, ses plus proches alliés.

En réponse, tous ont décidé de saisir l'OMC et annoncé des mesures de représailles, comme également la Chine et la Russie.

«L'ordre économique mondial est sous attaque», a d'ailleurs jugé mercredi le ministre canadien du Commerce international, François Philippe Champagne.

«Continuons de travailler ensemble parce qu'un monde international commercial où il n'y a pas de règles, c'est un monde où personne ne gagne», a averti M. Champagne en évoquant aussi les réformes à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

L'Europe et le Canada avaient dans un premier temps obtenu un sursis, mais à leur grande déception, Donald Trump leur a finalement appliqué les mêmes taxes qu'aux autres.

Depuis vendredi, Européens et Canadiens ont durci le ton face à Washington, et M. Trudeau aura l'occasion de revenir sur ce sujet avec le président français Emmanuel Macron, attendu mercredi au Parlement d'Ottawa.

«J'ai bien hâte de recevoir le président Macron cet après-midi, ce sera l'occasion évidemment de parler des relations entre le Canada et la France qui vont très bien, mais aussi de souligner (...) les défis que l'on va avoir autour de la table du G7 pour être sûr que l'on soit alignés», a en outre déclaré Justin Trudeau.