Le marathon de San Diego reprend après un ou des coups de feu, une personne arrêtée

AFP 03-06-2018 | 15h52

LOS ANGELES | Une personne ayant tiré un ou plusieurs coups de feu dimanche près du marathon de San Diego, en Californie, a été interpellée, selon la police, et la course a repris.

« Le tireur de 100 West C St. est en garde à vue. Il n'y a plus de menace. La scène est sécurisée. Le Rock and roll Marathon a repris », a tweeté la police de San Diego.

La police a employé le mot neutre de « active shooter » et n'a pas précisé s'il s'agissait d'un homme ou, comme l'affirment plusieurs médias, d'une femme.

Aucune information sur d'éventuels blessés n'a été communiquée.

Des images diffusées par des médias locaux montraient des rues encore barrées, mais calmes.