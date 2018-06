Veto américain à une résolution

AFP 01-06-2018 | 17h39

Les États-Unis ont mis leur veto vendredi aux Nations unies à un projet de résolution présenté par le Koweït au Conseil de sécurité et réclamant la protection des Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie occupée.

Peu de temps après ce vote, le Conseil de sécurité a rejeté un projet de résolution américain rendant responsable le Hamas palestinien des récentes violences dans la bande de Gaza.

Dix pays, dont la Chine, la France et la Russie ont voté pour le texte présenté par le Koweït. Quatre autres (Royaume-Uni, Ethiopie, Pologne, Pays-Bas) se sont abstenus alors que les États-Unis ont voté contre.

Concernant le texte américain, les États-Unis sont le seul pays à avoir voté pour. Onze pays se sont abstenus tandis que le Koweït, la Bolivie et la Russie ont voté contre.

Avant les deux votes, l'ambassadrice américaine à l'ONU Nikki Haley a expliqué que le projet du Koweït, qui condamnait Israël pour les récentes violences à la frontière avec la bande de Gaza, était «largement inexact dans sa représentation des évènements récents».

Jeudi, elle avait prévenu que les États-Unis mettraient «un veto certain» à ce projet du Koweït, qui représente les pays arabes au Conseil de sécurité.

La version finale de ce texte appelait à «considérer des mesures garantissant la sécurité et la protection» des civils palestiniens et réclamant que le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres présente un rapport sur un possible «mécanisme de protection international».

Au moins 123 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis la fin mars, la majorité le long de la barrière de sécurité israélienne. Aucun Israélien n'a été tué.

Pour être adopté à l'ONU, un projet de résolution doit recueillir neuf votes sur les 15 membres du Conseil et aucun veto des membres permanents qui sont le Royaume-Uni, la Chine, la France, la Russie et les États-Unis.