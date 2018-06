Le bras droit de Kim Jong-un va rencontrer Donald Trump

AFP 01-06-2018 | 13h03

Washington | Le général Kim Yong Chol, porteur d'une lettre du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un adressée personnellement à Donald Trump, rencontre le président américain vendredi, a indiqué la porte-parole de la Maison Blanche Sarah Sanders.

Le bras droit de Kim Jong Un devrait être à la Maison Blanche à 13H00 (17H00 GMT), a précisé la porte-parole. Le général a déjà rencontré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo à New York mercredi et jeudi, en vue d'un éventuel sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong Un.