Sommet Trump-Kim: « on va dans la bonne direction »

AFP 31-05-2018 | 15h02

NEW YORK | Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo a estimé jeudi qu'on va « dans la bonne direction » dans les discussions préliminaires à un éventuel sommet entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen, Kim Jong Un.

Après plusieurs réunions à New York avec le bras droit de Kim Jong Un, le général Kim Yong Chol, M. Pompeo a toutefois souligné qu'il restait « encore beaucoup de travail ».

Il ne s'est pas engagé sur une date d'un éventuel sommet, initialement prévu le 12 juin à Singapour, mais brutalement annulé par Donald Trump en raison de « l'hostilité » de la Corée du Nord. Le fil des discussions avait finalement été rapidement renoué et les négociations se poursuivent sur plusieurs fronts.

« Je peux vous dire que de réels progrès ont été faits dans les dernières 72 heures pour établir les conditions » de la tenue de la rencontre, a souligné Mike Pompeo.

Le général nord-coréen doit maintenant se rendre à Washington pour remettre une lettre de Kim Jong Un au président américain, a ajouté M. Pompeo.

« Il faudra que le président Kim fasse preuve d'audace dans ses décisions si nous voulons saisir cette opportunité unique pour changer le monde », a dit M. Pompeo.

« Le président Trump et moi pensons que le président Kim est le genre de dirigeant qui peut prendre ce type de décisions et dans les semaines et mois à venir nous aurons l'occasion de vérifier si c'est bien le cas », a-t-il insisté.

Il a aussi souligné qu'il n'y avait « pas de divergences » entre Washington, Séoul et Tokyo dans ce dossier.