Retrait d'un jeu avec un tireur dans une école aux États-Unis Ce jeu vidéo où l'on peut commettre une tuerie dans une école sème la controverse

AFP 30-05-2018 | 10h33

Washington | Un distributeur américain de jeux vidéo a annoncé mardi soir retirer de son catalogue un jeu simulant une fusillade en milieu scolaire, après un vif émoi dans un contexte de récentes tueries dans des lycées.

« Active Shooter » devait être lancé le 6 juin, selon sa page de présentation sur la plateforme de jeux vidéo Steam, propriété de la société Valve Corporation.

« Nous avons retiré le développeur Revived Games et l'éditeur ACID de Steam », a indiqué Valve dans un communiqué transmis à plusieurs médias, en référence aux concepteurs de « Active Shooter ».

Le jeu, qui devait être vendu de 5 à 10 dollars, propose aux joueurs d'endosser le rôle soit du tireur, soit des policiers d'intervention.

Le distributeur Valve faisait face à une virulente campagne menée notamment par des familles et amis d'élèves tués par balle dans leur lycée aux États-Unis.

Les États-Unis enregistrent en moyenne une fusillade en milieu scolaire par semaine. Deux récentes ont particulièrement choqué le pays.

Le 14 février, un jeune homme de 19 ans a tué 17 personnes dans un lycée de Parkland, en Floride.

Un élève de 17 ans, muni des armes de son père, a lui tué le 18 mai 10 personnes dans son lycée à Santa Fe, au Texas.

Près de 200.000 personnes ont signé une pétition sur le site change.org pour exiger que Valve Corporation renonce à sortir « Active Shooter ».

Le retrait du jeu « est une excellente nouvelle », a réagi Fred Guttenberg, le père d'une adolescente tuée à Parkland.

Emma Gonzalez, David Hogg ou encore Jaclyn Corin, des jeunes rescapés de la fusillade de Parkland, avaient également appuyé la campagne contre « Active Shooter ».

Tout juste sortis de l'adolescence, ils sont devenus des militants très en vue d'un mouvement national appelant à un durcissement de la législation sur les armes aux États-Unis.

Vous ne rêvez pas, Active Shooter, un jeu vidéo dans lequel on pourra simuler une tuerie dans un établissement scolaire devrait sortir sur la plateforme Steam le 6 juin prochain.

Une pétition qui vise à empêcher la sortie du jeu a d'ailleurs été lancée, il y a trois jours, par une certaine Stephanie Robinett. Près de 23 000 personnes l'ont déjà signée au moment d'écrire ces lignes.

«Comment quelqu'un peut-il dormir la nuit en sachant qu'il tourne les tueries dans les écoles en divertissement», a-t-elle écrit.

Sur la fiche descriptive du jeu, on y indique que l'on peut faire partie de la police ou bien être le tireur. Le but du jeu est soit de neutraliser le tireur ou bien de faire le plus de victimes possible.

«Il s'agit d'un jeu vidéo destiné à des fins de divertissement et de simulation, peut-on également lire. Ce n'est pas à prendre au sérieux.»

Comme le rapporte Global News, la critique du jeu arrive peu de temps après que 10 personnes aient été tuées dans une école de Sante Fe au Texas.

Voici une courte vidéo montrant à quoi le jeu ressemble.