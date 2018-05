Tempêtes et foudre font au moins 47 morts en Inde

AFP 29-05-2018 | 06h23

NEW DELHI | Au moins 47 personnes ont péri dans le nord de l'Inde, dernières victimes en date des intempéries qui ont frappé cette nation d'Asie du Sud depuis le début du mois, ont annoncé mardi les autorités.

Les victimes ont été tuées dans la nuit dans les États de Bihar, Uttar Pradesh et Jharkhand.

Le Bihar a été le plus touché par les intempéries qui ont vu des vents violents se lever soudainement, accompagnés d'éclairs.

« Au moins 19 personnes ont été tuées, dont 11 ont été foudroyées », a déclaré Yonginder Singh, du département de gestion des catastrophes de cet État.

Dans l'État voisin d'Uttar Pradesh, des gens ont trouvé la mort dans des circonstances similaires.

« Quinze personnes ont été tuées dans la nuit par des vents violents » soufflant jusqu'à 70 kilomètres par heure, a dit T P Gupta, responsable du département de gestion des catastrophes de l'État, le plus peuplé de l'Inde.

Dix autres personnes ont été blessées.

Dans les campagnes indiennes, nombreux sont ceux qui dorment à la belle étoile pour échapper à des températures étouffantes.

Depuis le début du mois, près de 200 personnes ont péri dans l'Uttar Pradesh du fait des intempéries.

Dans le Jharkhand, à l'est de Bihar, les autorités ont fait état de 13 personnes tuées « par des éclairs et des orages ». Six autres personnes ont été blessées.