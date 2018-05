Trump salue «le brillant potentiel» économique de la Corée du Nord

AFP 27-05-2018 | 16h44

Donald Trump a souligné dimanche le «brillant potentiel» de Pyongyang, frappé aujourd'hui par de sévères sanctions économiques internationales, et confirmé qu'une équipe américaine se trouve en Corée du Nord pour préparer sa rencontre historique avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

«Notre équipe américaine est arrivée en Corée du Nord pour les préparatifs du sommet entre Kim Jong Un et moi-même», a écrit le président américain sur Twitter. «J'estime véritablement que la Corée du Nord à un brillant potentiel et sera une grande nation économique et financière un jour. Kim Jong Un est d'accord avec moi là-dessus. Cela arrivera!», a-t-il poursuivi.