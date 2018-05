L'astronaute artiste Alan Bean, quatrième homme sur la Lune, est décédé

Agence QMI 26-05-2018 | 16h39

L'astronaute américain et artiste Alan Bean, le quatrième homme à avoir posé le pied sur la Lune, est décédé à l'âge de 86 ans, a annoncé la NASA samedi.

Alan Bean, qui a amorcé sa carrière comme pilote d'essai pour la marine américaine, avait été sélectionné pour le programme spatial de la NASA en octobre 1963. Il était aux commandes du module lunaire de la mission Apollo 12, qui s'est posée sur la Lune en novembre 1969.

L'astronaute avait passé un total de 31 heures et 31 minutes à la surface de la Lune. Au total, l'homme a passé près de 70 jours dans l'espace, dont plusieurs sur la station spatiale Skylab, durant les années 70.

Après avoir quitté la marine et la NASA, l'astronaute s'est reconverti en artiste, peignant notamment des toiles inspirées du programme Apollo.

«Alan et moi sommes devenus de meilleurs amis il y a 55 ans, lorsque nous sommes devenus astronautes. [...] Nous n'avons jamais vécu à plus de quelques [kilomètres] de distance, même après avoir quitté la NASA. Pendant des années, nous n'avons jamais passé un mois sans partager un cheeseburger au Miller's Café, à Houston», a raconté l'astronaute Walt Cunnigham en rendant hommage à son ami dans un communiqué.

La conjointe d'Alan Bean, Leslie, a pour sa part qualifié son mari «d'homme le plus fort et le plus généreux que j'ai jamais connu. Il était l'amour de ma vie et il me manque terriblement».

M. Bean est décédé samedi entouré de ses proches à Houston, après être tombé subitement malade lors d'un voyage à Fort Wayne, dans l'Indiana, il y a deux semaines.