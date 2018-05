Trump salue la réaction «productive» de la Corée du Nord

AFP 25-05-2018 | 08h44

Washington | Le président américain Donald Trump a salué vendredi la réaction «productive» et «chaleureuse» de la Corée du Nord qui s'est dite toujours prête au dialogue avec Washington malgré l'annulation du sommet très entre les deux dirigeants.

«Très bonne nouvelle de recevoir la déclaration chaleureuse et productive de la Corée du Nord», a tweeté M. Trump au lendemain de la publication d'un courrier adressé au leader nord-coréen Kim Jong Un dans lequel il lui annonçait l'annulation du sommet et dénonçait « l'hostilité » du régime de Pyongyang. «Nous verrons bientôt où cela mènera, j'espère vers une paix et une prospérité durable», a-t-il ajouté.