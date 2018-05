France: une enseignante transgenre prise à partie sur les réseaux sociaux

AFP 24-05-2018 | 13h23

Le ministère français de l'Education nationale a condamné jeudi les propos discriminatoires à l'encontre d'une enseignante dont la décision de changer de genre avait été communiquée aux parents dans un courrier de l'établissement, qui a ensuite fuité sur les réseaux sociaux.

«Nous condamnons tout acte et propos discriminatoire», a souligné le ministère. «La première obligation, pour l'Education nationale, est de protéger les droits et la liberté des agents et fonctionnaires».

Tout est parti de la publication sur les réseaux sociaux d'un courrier daté de vendredi et diffusé sur l'intranet d'un collège de Seine-et-Marne (région parisienne). Dans cette lettre, la principale expliquait aux parents être «intervenue dans la classe» pour informer les élèves que leur professeur de français entamait «un processus de changement de genre pour devenir une femme». «Il aimerait être appelé madame et non plus monsieur», précisait-elle.

La diffusion de la lettre mentionnant l'identité de l'enseignant a donné lieu ces derniers jours à un déferlement d'insultes sur les réseaux sociaux.

Mercredi, la secrétaire d'État française à l'Égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa a annoncé avoir saisi la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah). «Les personnes trans méritent notre respect inconditionnel et ont strictement les mêmes droits que toute autre» a-t-elle écrit dans un tweet.

«Ce n'est pas la première fois qu'un professeur de l'Education nationale ou un agent travaillant dans les écoles change de genre», a indiqué le ministère. «Il n'y a bien évidemment pas de recensement» ni d'ailleurs de procédures standardisées pour ce genre de situation, a-t-il ajouté.

«D'une façon générale, on fait confiance aux chefs d'établissement pour gérer au mieux et avec tact ce genre de situation», précise-t-on encore au ministère.