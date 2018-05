Sommet Trump-Kim: levée temporaire de sanctions pour des Nord-Coréens

AFP 23-05-2018 | 19h46

NATIONS UNIES | Un comité de l'ONU a autorisé mercredi une levée temporaire de sanctions internationales à l'encontre de responsables nord-coréens pour leur permettre de voyager à Singapour dans la perspective du prochain sommet envisagé entre Donald Trump et Kim Jong Un, selon des diplomates.

Cette suspension fait suite à une demande de Singapour et concerne plusieurs responsables amenés à participer à des réunions préparatoires au sommet ainsi qu'à cette rencontre prévue le 12 juin.

« Ce sommet est une opportunité pour faire avancer l'objectif d'un règlement pacifique du dossier nucléaire nord-coréen et établir la paix et la stabilité sur la péninsule coréenne et dans la région », a écrit l'ambassadeur de Singapour à l'ONU, Burhan Gafoor, dans sa requête au comité de sanctions du Conseil de sécurité, vue par l'AFP.

La demande ne donne pas de dates pour la suspension demandée et ne précise pas le nombre ni l'identité des personnes concernées.

Aux termes des sanctions prononcées par l'ONU contre la Corée du Nord, 80 personnes sont interdites de voyage à l'étranger. Leurs avoirs détenus à l'étranger ont aussi été gelés.

Les États-Unis ont promis mercredi une décision « la semaine prochaine » sur la tenue ou non du sommet historique du 12 juin à Singapour entre Donald Trump et Kim Jong Un, estimant que cela dépendait désormais du dirigeant nord-coréen.