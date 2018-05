Chine : l'ambassade des É.-U. émet une alerte sanitaire après un «incident»

AFP 23-05-2018 | 07h51

PÉKIN | L'ambassade des États-Unis en Chine a émis mercredi une alerte sanitaire après qu'un employé du gouvernement américain a été victime d'une lésion cérébrale, un incident rappelant les troubles auditifs suspects de diplomates à Cuba.

Les autorités américaines et chinoises enquêtent actuellement sur le cas de cette personne en poste dans la métropole de Canton (sud). Elle souffre d'un traumatisme craniocérébral léger (TCCL), selon Jinnie Lee, la porte-parole de l'ambassade.

L'alerte sanitaire a été envoyée par courriel aux citoyens américains résidant en Chine. L'ambassade dit ne pas connaître la raison des symptômes ni savoir si d'autres cas sont à déplorer dans ce pays.

Les États-Unis avaient annoncé l'an passé que 24 diplomates américains et membres de leurs familles en poste à Cuba avaient subi de mystérieuses «attaques acoustiques». Celles-ci auraient provoqué des pertes d'audition, des troubles cognitifs et du sommeil. Le Canada a également fait état de 10 personnes touchées par des troubles similaires.

«Nous ne pouvons à l'heure actuelle lier (cet incident en Chine) à ce qui s'est passé à La Havane mais nous étudions toutes les possibilités», a déclaré à Pékin un responsable de l'ambassade américaine ayant requis l'anonymat.

L'employé concerné «a récemment fait état de sensations de bruit et de pression subtils, diffus, mais anormaux», peut-on lire dans l'alerte sanitaire.

«Le gouvernement américain prend très au sérieux ce signalement et a informé son personnel diplomatique en poste en Chine de cet incident», est-il écrit dans le message.

L'employé a subi «divers symptômes physiques» entre fin 2017 et avril 2018, selon Jinnie Lee, la porte-parole de l'ambassade. Rentré aux États-Unis, il a été diagnostiqué le 18 mai avec un traumatisme cranio-cérébral léger (TCCL).

«Le Département (d'État) prend cet incident très au sérieux et cherche à déterminer les causes et les effets de l'incident», a précisé Mme Lee. «Le gouvernement chinois nous a assuré qu'il enquêtait également et prenait les mesures adéquates.»

Sur le cas de Cuba, Washington avait d'abord dénoncé des attaques acoustiques. Mais certains médias américains ont ensuite avancé que le FBI n'avait pas pu établir avec certitude la cause de ces maux.

Des responsables du département d'État avaient toutefois insisté sur le fait que les indices allaient toujours dans le sens d'une attaque.

Les États-Unis tiennent les autorités cubaines pour responsables, au minimum, car elles n'ont pas été en mesure de garantir la sécurité des diplomates. La Havane dément toute implication.