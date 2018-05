Écrasement aérien à Cuba: pronostic «défavorable» pour deux des trois survivantes

AFP 21-05-2018 | 14h12

Le pronostic vital de deux des trois survivantes de l'accident d'avion qui a fait 110 morts vendredi à La Havane s'est dégradé au stade de «défavorable», ont annoncé lundi les responsables d'hôpital où elles sont soignées.

Les trois patientes, des femmes de nationalité cubaine «demeurent dans un état critique extrême, avec un haut risque de complications», a déclaré à la presse le docteur Carlos Alberto Martinez, directeur de l'hôpital Calixto Garcia de La Havane.

Pour deux d'entre elles, le pronostic vital est passé de «réservé» à «défavorable». L'une, âgée de 23 ans, présente «un grave traumatisme crânien» tandis que l'autre, 39 ans, des brûlures sur 41% du corps. Le pronostic de la troisième, âgée de 19 ans demeure «réservé», a-t-il précisé.

Ces trois femmes faisaient partie des 113 personnes à bord du Boeing 737-200 qui s'est écrasé vendredi dans une zone de cultures peu après avoir décollé de l'aéroport international Jose Marti de La Havane.

L'appareil, loué par la compagnie aérienne cubaine Cubana de Aviacion au mexicain Global Air, également connu sous le nom de Aerolineas Damojh, devait assurer la liaison entre La Havane et Holguin, à 670 km à l'est de la capitale.

Des experts de Boeing, de la compagnie Global Air et de la direction générale de l'aéronautique civile mexicaine sont à Cuba pour aider les autorités à faire la lumière sur l'accident, le plus grave jamais survenu sur l'île depuis 1989.

La Havane a déjà annoncé qu'une des deux boites noires avait été retrouvée «en bon état». Pour l'heure, seule une trentaine de victimes ont été formellement identifiées, et un certain nombre d'entre elles ont déjà pu être enterrées.

Selon le ministère des Transports cubain, ont péri dans l'accident 99 Cubains - donc cinq enfants - six membres d'équipage mexicains, trois touristes étrangers - une Mexicaine et un couple argentin - et deux résidents sahraouis, «probablement» des étudiants d'après les autorités.