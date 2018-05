Les fusillades les plus meurtrières aux États-Unis depuis 30 ans

AFP 18-05-2018 | 15h57

Les États-Unis, où 10 personnes ont été abattues dans un lycée texan vendredi, ont connu de nombreuses fusillades au cours des 30 dernières années. Voici les principales d'entre elles:

Las Vegas: 58 morts

Le 1er octobre 2017, Stephen Paddock, 64 ans, ouvre le feu du 32ème étage de l'hôtel Mandalay Bay, sur une foule en contrebas qui assistait à un concert de musique country à Las Vegas (Nevada, ouest), faisant 58 morts et près de 500 blessés.

Le groupe État islamique (ÉI) avait rapidement revendiqué la fusillade, la plus meurtrière de l'histoire américaine, mais selon la police aucun élément n'a à ce jour permis de relier Paddock, qui s'est suicidé, à l'organisation jihadiste.

Club gay à Orlando: 49 morts

Le 12 juin 2016, un Américain d'origine afghane, Omar Mateen, tue 49 personnes et en blesse une cinquantaine dans un club gay d'Orlando (Floride, sud-est), perpétrant le pire attentat aux États-Unis depuis ceux du 11 septembre 2001. Après trois heures de négociations, les forces de l'ordre donnent l'assaut, abattant l'assaillant. L'ÉI, auquel le terroriste avait fait allégeance, revendique la fusillade.

Virginia Tech: 32 morts

Le 16 avril 2007, un étudiant de 23 ans d'origine coréenne tue 32 personnes avant de se donner la mort sur le campus de l'université de Virginia Tech à Blacksburg (Virginie, est).

École primaire à Sandy Hook, 26 morts

Le 14 décembre 2012, un jeune homme tue 26 personnes, dont 20 enfants de cours primaire, dans l'école de Sandy Hook à Newtown (Connecticut, nord-est), avant de se suicider.

Église de Sutherland, Texas: 26 morts

Le dimanche 5 novembre 2017, un homme a abattu 26 personnes dans une église de la petite ville de Sutherland Springs au Texas, en plein culte. Il a aussi blessé une vingtaine de paroissiens. La police a retrouvé son corps dans sa voiture.

Killeen, Texas: 22 morts

Le 16 octobre 1991, un homme tue 22 personnes dans un restaurant de Killeen (Texas) et en blesse une vingtaine d'autres avant de se donner la mort.

Parkland, Floride: 17 morts

Le 14 février 2018, le jour de la Saint-Valentin, un jeune homme de 19 ans, Nikolas Cruz, ouvre le feu dans un lycée de Parkland, dans le sud-est de la Floride, tuant 17 personnes avant d'être arrêté.

San Bernardino: 14 morts

Le 2 décembre 2015, un couple marié d'islamistes radicalisés d'origine pakistanaise ouvre le feu lors d'un déjeuner de Noël à San Bernardino (Californie, ouest), faisant 14 morts et 22 blessés.

Fort Hood: 13 morts

Le 5 novembre 2009, un psychiatre militaire d'origine palestinienne déclenche la plus grave fusillade sur une base militaire américaine, tuant 13 personnes et en blessant 32 à Fort Hood (Texas), avant d'être blessé et maîtrisé.

Centre d'accueil pour immigrés à Binghamton: 13 morts

Le 3 avril 2009, un homme d'origine vietnamienne tue 13 personnes dans un centre d'accueil pour immigrés à Binghamton (État de New York, nord-est).

Columbine: 13 morts

Le 20 avril 1999, à Littleton (Colorado, ouest), deux lycéens ouvrent le feu au lycée Columbine et tuent 12 élèves et un enseignant et blessent 24 autres personnes. Les deux tireurs se suicident sur les lieux du massacre.

Bureaux de la Marine à Washington: 12 morts

Le 16 septembre 2013, un homme, travaillant pour un sous-traitant du ministère de la Défense, ouvre le feu dans des bureaux de la Marine américaine, à Washington DC, tuant 12 personnes, avant d'être abattu par la police.

Aurora: 12 morts

Le 20 juillet 2012, un jeune homme lourdement armé fait irruption dans un multiplexe d'Aurora (Colorado) et ouvre le feu sur le public d'une séance de minuit de «Batman», faisant 12 morts et 70 blessés. L'auteur de la tuerie, James Holmes, a été condamné en août 2015 à la prison à perpétuité sans possibilité de libération.

Lycée de Santa Fe: 10 morts -Un élève fait 10 morts et 10 blessés avec un fusil à pompe et un revolver dans son lycée de Santa Fe, au Texas, le 18 mai 2018. Selon les premières informations fournies par le shérif local, la majorité des victimes sont des élèves.