Mexique: à 121 ans, il pourrait être le doyen de l'humanité

AFP 18-05-2018 | 14h06

Ciudad Juarez | En le voyant prendre soin de ses poules dans la ferme familiale du nord du Mexique, difficile de se douter que cet homme pourrait, à 121 ans, être la personne la plus âgée sur Terre, d'après sa carte d'identité et son acte de naissance.

Manuel Garcia Hernandez est né le 24 décembre 1896, mais n'a jamais pris la peine d'appeler le Guinness des records pour faire homologuer cette performance potentielle.

Si son âge venait à se confirmer, ce Mexicain pourrait ravir le titre au Japonais Masazo Nonaka, d'un peu plus de huit ans son cadet, et officiellement déclaré en avril par le Guinness des records doyen de l'humanité.

Masazo Nonaka, bientôt 113 ans, est né le 25 juillet 1905.

Mais peu importent tous ces chiffres pour Manuel, qui dit se sentir comme s'il avait «80 ans».

«Je suis content, mais fatigué. Je fais des efforts, car si je restais seulement couché ou assis, là je tomberais malade. Je me sens comme si j'avais 80 ans, mais des fois je tombe tout seul», déclare à l'AFP cet homme qui habite avec sa fille Tomasa à Ciudad Juarez, à la frontière avec les États-Unis.

Portant toujours une chemise et un chapeau, Manuel Garcia Hernandez se dit triste de ne plus pouvoir travailler.

«J'aimerais travailler comme avant, je ne peux plus, ça me rend triste. Jeune, j'étais très travailleur, plus maintenant. Je prends soin des poules, sinon je me morfonds», confie celui qui a connu 22 présidents mexicains et espère atteindre les 125 ans.

«Nous demandons un grand nombre de documents» pour valider ce type de records, explique à l'AFP Alice Pagan, du Guinness des records.

«On travaille aussi avec des gérontologues et des consultants» qui analysent ces demandes d'homologation, ajoute Mme Pagan, qui encourage la famille de Manuel a contacté son organisation.

Le record de longévité pouvant être prouvé officiellement, tous sexes confondus, est toujours détenu par la Française Jeanne Calment, morte en 1997 à 122 ans et 164 jours, selon le Guinness.