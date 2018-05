Records d'ascensions de l'Everest pour deux Népalais

AFP 16-05-2018 | 07h42

KATMANDOU | Deux sherpas népalais ont battu mercredi les records masculin et féminin du plus grand nombre d'ascensions de l'Everest, avec respectivement 22 et 9 sommets désormais au compteur.

Kami Rita Sherpa, un guide professionnel de 48 ans qui travaille sur l'Everest depuis un quart de siècle, a atteint la cime de 8.848m pour la 22e fois de sa vie, a indiqué à l'AFP l'opérateur Seven Summit Treks qui organisait l'expédition.

Il dépasse ainsi le record de 21 sommets qu'il détenait avec deux autres sherpas.

«Je n'ai pas commencé l'alpinisme pour établir un record du monde», confiait le mois dernier à l'AFP ce Népalais qui encadre des expéditions commerciales et s'est hissé sur le toit du monde pour la première fois en 1994.

Lhakpa Sherpa, 44 ans, caissière dans un supermarché aux États-Unis, a de son côté gravi l'Everest pour la neuvième fois, a annoncé son frère Mingma Gelu Sherpa. Elle était déjà détentrice du record d'ascensions de l'Everest pour une femme, la seconde étant l'Américaine Melissa Sue Arnot avec six courses.

Les deux alpinistes ont emprunté des chemins différents: Kami Rita Sherpa est monté par le versant sud au Népal, le plus fréquenté, et Lhakpa Sherpa par la face nord côté chinois. L'Everest est à cheval sur la frontière Chine-Népal.

Fille de bergers de yaks, Lhakpa Sherpa a débuté comme porteuse et aide en cuisine pour des cordées d'alpinistes, avant de grimper en solo. «Je continue à encourager les autres femmes népalaises à marcher», a-t-elle déclaré à l'AFP le mois dernier.

Ces performances de la saison viennent s'ajouter à celle d'un Australien qui a achevé en début de semaine sur l'Everest le défi des «Sept sommets», qui consiste à gravir les plus hautes montagnes de chacun des sept continents.

Steve Plain a conquis le point culminant de la planète 117 jours après avoir débuté le défi par le mont Vinson (4.897 mètres), plus haut pic de l'Antarctique, battant de neuf jours le précédent record.