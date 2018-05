Jérusalem: de la décision de Trump à l'ouverture de l'ambassade américaine

AFP 14-05-2018 | 09h30

Retour sur les évènements depuis la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël, en décembre, à l'inauguration lundi de l'ambassade américaine à Jérusalem.

Décision-choc

Le 6 décembre, le président américain déclare qu'«il est temps d'officiellement reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël », rompant avec ses prédécesseurs et passant outre aux mises en garde venues de toutes parts.

La décision américaine déclenche la réprobation de la communauté internationale. Elle ulcère les Palestiniens, qui y voient la négation de leur revendication sur la partie orientale de la Ville sainte, annexée et occupée par Israël.

Le président palestinien Mahmoud Abbas juge que les États-Unis sapent « délibérément tous les efforts de paix » et abandonnent leur rôle de « parrain du processus de paix ».

En Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahu salue un « jour historique ».

« Colère »

Le 7 décembre, en Cisjordanie occupée, des heurts opposent jeunes Palestiniens et soldats israéliens. Grève générale largement suivie.

Le lendemain, les Palestiniens, appelés à un « jour de colère » à Jérusalem, en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza, affrontent par milliers soldats et policiers israéliens. Des dizaines de milliers de personnes manifestent dans plusieurs pays arabes et musulmans.

À l'ONU, les ambassadeurs de France, Royaume-Uni, Italie, Suède et Allemagne affirment que cette décision « n'est pas conforme aux résolutions du Conseil de sécurité ».

Jérusalem-Est

Le 13 décembre, des leaders musulmans appellent le monde à reconnaître Jérusalem-Est comme capitale d'un État palestinien, à l'issue d'un sommet extraordinaire de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI) à Istanbul.

Mahmoud Abbas affirme qu'il n'y aura « ni paix, ni stabilité » sans que la partie arabe occupée de la Ville sainte ne soit reconnue comme capitale palestinienne.

ONU

Le 18 décembre, les États-Unis mettent leur veto à une résolution de l'ONU condamnant leur reconnaissance unilatérale de Jérusalem, un texte approuvé par leurs partenaires au Conseil de sécurité.

Le 21, l'Assemblée générale de l'ONU adopte à une large majorité une résolution condamnant la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d'Israël. Sur les 193 pays membres, 128 votent pour cette résolution et neuf contre, 35 pays décidant de s'abstenir.

« Claque du siècle »

Le 14 janvier 2018, Mahmoud Abbas qualifie l'offre de paix de Donald Trump de « claque du siècle », en référence à la volonté du président américain de présider à « l'accord ultime » entre Israéliens et Palestiniens.

Le 16 janvier, le département d'État américain annonce retenir jusqu'à nouvel ordre le versement de 65 millions de dollars d'aide destinés à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). Même si Washington assure que cette décision n'est pas liée aux tensions sur Jérusalem, elle crispe davantage la relation avec les Palestiniens.

Escalade

Le 22 janvier, le vice-président américain Mike Pence est reçu avec les honneurs en Israël, dans le cadre d'une tournée au Moyen-Orient sans le moindre contact avec les Palestiniens.

Le 25, Donald Trump accuse les Palestiniens de « manquer de respect (aux États-Unis) en refusant de recevoir » Pence. Il conditionne le versement aux Palestiniens de « centaines de millions de dollars » d'aide à leur retour aux négociations. « Le sujet le plus difficile des discussions était Jérusalem. Nous avons retiré Jérusalem (des pourparlers), donc nous n'avons plus à en discuter », dit-il.

Le 20 février, Mahmoud Abbas réclame au Conseil de sécurité « une conférence internationale » à la mi-2018, point de départ d'un « mécanisme multilatéral » pour créer un État palestinien.

Le 19 mars, il qualifie de « fils de chien » l'ambassadeur américain en Israël David Friedman.

« Marche du retour »

Le 30 mars, début d'un mouvement de contestation baptisé « la marche du retour » près de la frontière entre la bande de Gaza et Israël.

Plus de 50 Palestiniens ont été depuis tués. Cette marche revendique le droit des Palestiniens de retourner sur les terres dont ils ont été chassés ou qu'ils ont fuies à la création d'Israël en 1948.

Ambassade américaine à Jérusalem

Le 14 mai, quelques heures avant l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, de violents heurts éclatent entre manifestants palestiniens et soldats israéliens à la frontière de la bande de Gaza, faisant au moins 37 morts parmi les Palestiniens.