Nucléaire iranien: Trump complique l'équation avec Pyongyang

AFP 09-05-2018 | 15h29

En retirant son pays de l'accord sur le nucléaire iranien, Donald Trump met la crédibilité diplomatique américaine à l'épreuve et complique sérieusement la donne dans les négociations avec la Corée du Nord, estiment des experts.

Le président américain est censé rencontrer dans les prochaines semaines le leader nord-coréen Kim Jong Un pour discuter de l'arsenal nucléaire de Pyongyang, dans une nouvelle illustration de l'extraordinaire détente sur la péninsule coréenne.

Cette détente s'est traduite encore par la libération par la Corée du Nord de trois Américains. Donald Trump a salué mercredi le geste de «bonne volonté» de Kim Jong Un et indiqué que le lieu et la date du sommet entre les deux hommes seraient annoncés dans les trois jours.

Mais Donald Trump, qui n'avait jamais eu de mots assez durs pour l'accord sur le nucléaire iranien, vient d'annoncer le retrait des États-Unis de ce compromis de 2015, fruit de longues négociations internationales acharnées pour empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique.

Une décision prise alors même que les autres signataires de l'accord ont défendu jusqu'au bout ce texte qu'ils jugent «historique», soulignant que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) avait régulièrement certifié son respect par Téhéran.

Secrétaire d'État adjoint sous Barack Obama, Antony Blinken a estimé que la volte-face américaine compliquait le dossier nord-coréen.

«Pourquoi Kim (...) croirait-il les engagements du président Trump si celui-ci déchire arbitrairement un accord que respecte l'autre partie?» a-t-il demandé sur Twitter.

Une opinion partagée par Vipin Narang, professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT), prestigieuse université américaine: «Aujourd'hui rappelle au monde que les accords sont réversibles et peuvent avoir des dates de péremption, et que les armes nucléaires peuvent être une assurance-vie.»

Folie

La Corée du Nord, qui est aujourd'hui encore techniquement en guerre faute de traité de paix, a toujours justifié le développement de programmes nucléaire et balistique par la menace que les États-Unis feraient planer sur la survie même de son régime.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton, affirmait fin avril que les États-Unis pensaient «au modèle libyen de 2003, 2004» pour la dénucléarisation du Nord.

Mouammar Kadhafi, qui dirigeait alors la Libye, avait annoncé en décembre 2003 renoncer à tout programme de développement d'armes de destruction massive (ADM) après neuf mois de négociations secrètes avec les États-Unis et la Grande-Bretagne.

Mais le leader libyen avait été renversé en 2011 par une rébellion soutenue par des frappes aériennes occidentales, puis tué.

Pyongyang a souvent cité cet exemple, de même que le sort funeste de l'ex-président irakien Saddam Hussein, pour justifier du bienfondé de ses programmes militaires pourtant interdits.

Pour l'ex-patron de la CIA John Brennan, la «folie» de Trump a «miné la confiance mondiale dans les engagements américains, aliéné nos alliés les plus proches, renforcé les faucons iraniens et donné à la Corée du Nord davantage de raisons de garder ses bombes nucléaires».

L'allié chinois

Donald Trump «veut un véritable accord (...) Quand vous voulez sérieusement éliminer la menace de prolifération nucléaire, vous devez aborder les aspects permettant à un État qui aspire aux armes nucléaires d'arriver à ce stade. L'accord iranien ne faisait pas cela.Le président est confiant que nous pourrons y parvenir avec la Corée du Nord», a défendu John Bolton.

Que pèsent désormais les efforts de paix du président sud-coréen Moon Jae-in?

Pour certains experts, les deux voyages réalisés en Chine par Kim Jong Un montrent qu'il cherche le soutien de son allié traditionnel chinois.

M. Kim a rencontré cette semaine le président chinois Xi Jinping pour la deuxième fois en un peu plus d'un mois.

«La Corée du Nord est pleinement consciente des risques de voir les États-Unis renoncer à tout accord en cas de changement de gouvernement», a déclaré à l'AFP Koh Yu-hwan, de la Dongguk University.

«Pour se prémunir contre cette éventualité Kim Jong Un a rencontré deux fois Xi Jinping pour obtenir des garanties de la Chine en matière de sécurité, avant d'entrer dans des négociations avec les États-Unis.»

D'après l'agence officielle Chine Nouvelle, M. Kim a déclaré au dirigeant chinois que le Nord n'avait pas besoin d'être un État nucléaire «si les parties prenantes abolissent leurs politiques hostiles et leurs menaces sur la sécurité» du pays.

«Cela signifie que le Nord veut un engagement global en faveur d'un accord avec les États-Unis pour empêcher les États-Unis d'en sortir de façon unilatérale», a estimé M. Koh.