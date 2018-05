Plusieurs personnes blessées par des félins qu'ils croyaient être des chats

TVA Nouvelles 09-05-2018 | 10h47

Une famille de San Antonio a appris une leçon plutôt douloureuse concernant la faune sauvage.

Plusieurs membres d'une même famille ont découvert de mignons félins dans la nature.

Croyant qu'il s'agissait de chats domestiques, ils les ont approchés et ont tenté de les flatter.

Dans les faits il s'agissait plutôt de bébés lynx, rapporte le site d'informations KomoNews.

Trois personnes ont subi des morsures sérieuses, et se remettent de leurs blessures.

Par ailleurs, les lynx ont été chassés par leur mère, puisqu'ils ont été en contact avec des hommes.

«Hey écoutez, la faune devrait vraiment rester dans la nature et c'est à nous de rendre cela possible! Ces chatons sont maintenant orphelins et en quarantaine avec nos partenaires de Wildlife Rescue & Rehabilitation parce que quelqu'un pensait qu'ils ressemblaient à des chats domestiques. Plusieurs personnes ont été mordues», a indiqué sur Facebook les services animaliers de la ville de San Antonio.

Les bébés lynx roux ont des oreilles noires et triangulaires, ce qui les différencie des chats domestiques.