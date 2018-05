AFP 08-05-2018 | 11h17

Les présidents français et américain, Emmanuel Macron et Donald Trump, ont eu un entretien téléphonique durant lequel ils «ont évoqué les questions relatives à la paix et à la stabilité au Moyen-Orient», a annoncé mardi la présidence française.

À quelques heures de l'annonce de la décision du président américain sur l'accord nucléaire iranien, qu'il n'a eu de cesse de critiquer, l'Élysée n'a donné aucune autre précision dans son communiqué sur la teneur de cet entretien.