Le cimentier accusé d'avoir financé l'EI en Syrie - Des documents secrets de Lafarge déclassifiés

Ces avis favorables visent une quarantaine de documents provenant de trois services de renseignement. La commission avait été saisie après des demandes de déclassifications par la juge Charlotte Bilger, chargée de cette enquête pour « financement du terrorisme » et « mise en danger délibérée de la vie d'autrui ».

Les flux litigieux identifiés recouvrent des achats de matières premières, dont du pétrole, à des fournisseurs liés aux djihadistes, des paiements de taxes pour assurer la sécurité de l'usine ou les droits de passage de salariés et des versements à des intermédiaires proches de l'organisation EI.

Non seulement Lafarge (renommé LafargeHolcim en 2015) exploite au Québec une importante cimenterie à Saint-Constant, sur la Rive-Sud de Montréal, mais une des plus grandes fortunes du Québec et du Canada, Paul Desmarais fils, y est mêlée.