Une trentaine de maisons détruites par l'éruption du volcan Kilauea à Hawaï

AFP 07-05-2018 | 13h16

LEILANI ESTATES, Hawaï | Une trentaine de maisons ont été détruites et des dizaines d'autres sont menacées par le volcan Kilauea, le plus actif de Hawaï et qui est entré en éruption jeudi, selon la défense civile de l'archipel américain du Pacifique.

Les ordres d'évacuation restent en place lundi pour des centaines d'habitants de Leilani Estates et Lanipuna Gardens dans l'est de l'île d'Hawaï, menacés par la lave s'échappant de fissures volcaniques et l'émanation de gaz toxiques.

« Les hauts niveaux de dioxyde de soufre sont une menace pour tous ceux qui y sont exposés », a notamment mis en garde la défense civile hawaïenne, dénombrant au total 26 maisons détruites par la lave du volcan.

Amber Makuakane, une institutrice de 37 ans qui élève seule ses deux enfants, est l'une des personnes affectées par ces destructions. Une page sur le site GoFundMe lui a permis lundi matin de rassembler plus de 29 000 dollars pour reconstruire ce qu'elle a perdu.

« Mon coeur est rempli de gratitude pour chacun d'entre vous », a-t-elle écrit en remerciant ses donateurs.

Selon la défense civile, 10 fissures volcaniques sont ouvertes. L'Observatoire hawaïen des volcans a pour sa part signalé lors de son dernier bulletin lundi qu'une coulée de lave s'échappait de l'une d'entre elles.

« Des géologues ont rapporté que la coulée avait traversé la route Ho'okopu Road, à une distance d'environ 1,1 km de la fissure 8 », est-il détaillé. Jusqu'alors la présence de lave n'avait été signalée que dans la proximité immédiate des fissures.

La séismicité, qui a provoqué l'éruption, a diminué, toujours selon l'Observatoire. Parmi les nombreuses répliques sismiques, un tremblement de terre de magnitude 6,9 a notamment frappé l'île vendredi, le plus puissant sur place depuis 1975.

Kilauea fait partie des cinq volcans de l'île d'Hawaï, aussi appelée Grande Ile et est la résidence de Pélé, la déesse du feu, selon la mythologie locale.