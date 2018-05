Entrée en vigueur dans l'Iowa de la loi la plus restrictive sur l'avortement aux États-Unis

AFP 04-05-2018 | 17h51

CHICAGO | La gouverneure de l'État de l'Iowa, dans le centre des États-Unis, a promulgué vendredi une loi interdisant les avortements à partir du moment où les battements du coeur sont détectés, ce qui est possible dès la sixième semaine de grossesse.

Cette loi est la plus restrictive sur la question de l'avortement aux États-Unis et ses détracteurs lui reprochent le fait que nombre de femmes n'ont pas encore conscience d'être enceintes à un stade aussi peu avancé de la grossesse. Le texte comprend des exceptions pour les victimes de viol et d'inceste.

Plus de détails suivront.