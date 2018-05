Repêchage: le Canadien devrait se tenir loin de Brady Tkachuk au troisième rang

Vincent Duquette 04-05-2018 | 14h49

Depuis la loterie qui a déterminé l'ordre des 15 premiers choix, les amateurs du Canadien de Montréal ont pris d'assaut les réseaux sociaux afin de signifier leur préférence.

Les noms les plus mentionnés sont ceux des attaquants Filip Zadina, Brady Tkachuk, Oliver Wahlstrom et Jesperi Kotkaniemi ainsi que des défenseurs Quinn Hughes, Noah Dobson et Evan Bouchard. Disons que Rasmus Dahlin et Andreï Svechnikov seront choisis avec les deux premiers choix et ne seront pas disponibles lorsque le CH montera sur la scène.

Le joueur le plus polarisant de cette liste est sans aucun doute Brady Tkachuk. Le fils de l'ancienne vedette de la Ligue nationale de hockey Keith Tkachuk est un attaquant de puissance qui fait écarquiller les yeux des recruteurs en raison de son gabarit imposant et de son éthique de travail.

Alors pourquoi le CH devrait-il éviter de le sélectionner avec son troisième choix? Voici quatre raisons.

1. Pas le talent d'un joueur top-5

Dans un récent palmarès publié sur le site de TVA Sports, plusieurs ont été estomaqués de voir le nom de Brady Tkachuk au 14e rang. Ce n'était pas une erreur.

Tkachuk n'a tout simplement pas les habiletés d'un joueur que l'on repêche avec une sélection aussi hâtive. Il est avant tout un excellent complément pour des joueurs plus talentueux et plus habile avec la rondelle.

Qui plus est, Tkachuk n'est pas reconnu comme un marqueur naturel. Il n'est pas un grand manieur de rondelle et son tir n'est pas au niveau des meilleurs francs-tireurs de ce repêchage. En 40 matchs la saison dernière, il n'a inscrit que huit buts.

Blanchi à 12 reprises cette saison, le CH ne peut se permettre de choisir un joueur qui peine à mettre la rondelle au fond du filet, d'autant plus que des joueurs tels que Filip Zadina et Oliver Wahlstrom sont reconnus comme des marqueurs hors pair.

2. Le joueur le plus vieux du repêchage

Ce fait peut sembler anodin, mais la date de naissance a beaucoup plus d'impact que l'on croit dans le monde du recrutement. L'auteur à succès Malcolm Gladwell a d'ailleurs écrit un livre à ce sujet qui a pour titre «Outliers».

Si Tkachuk était né une journée plus tôt, il aurait été admissible au repêchage de 2017. C'est donc dire qu'il a une année d'avance en termes de développement sur la plupart des joueurs qui seront avec lui dans les estrades lors du repêchage à Dallas.

Afin d'avoir une meilleure idée de ce que ça implique, comparons-le avec un autre attaquant américain admissible au repêchage cette année : Oliver Wahlstrom.

Né le 13 juin 2000, Wahlstrom est de neuf mois le cadet de Tkachuk. Ce dernier a donc neuf mois d'avance sur son vis-à-vis en matière de développement. Il est donc logique de les comparer alors qu'ils avaient le même âge.

Voici leurs statistiques à l'âge de 17 ans, alors qu'ils portaient les couleurs du programme de développement des États-Unis. Évidemment, les statistiques ne disent pas tout, mais la différence entre les deux joueurs est tout de même frappante.

Tkachuk (2016-2017) : 37 buts, 40 mentions d'aide pour 77 points en 85 matchs.

Wahlstrom (2017-2018) : 70 buts, 69 mentions d'aide pour 139 points en 88 parties.

Si l'on oppose Tkachuk avec son coéquipier Shane Bowers à l'Université de Boston, on peut émettre un constat similaire. Même si ce dernier a été choisi lors du dernier encan, les deux joueurs ont techniquement le même âge, Bowers étant né seulement 48 jours avant Tkachuk.

Le choix de premier tour des Sénateurs d'Ottawa (28e au total) en 2017 en était lui aussi à ses premiers coups de patin dans la NCAA cette saison. Il a inscrit 17 buts et 32 points en 40 matchs, ce qui représente neuf buts et un point de plus que son coéquipier.

Alors pourquoi l'un est-il mentionné comme un possible choix du top-5 tandis que l'autre a attendu jusqu'à la fin du premier tour pour entendre son nom être appelé par une équipe?

3. Tkachuk n'est pas un joueur de centre

Il faut oublier ce que les sites comme HockeyDB et Elite Prospects mentionnent sur leur page destinée à l'attaquant de 18 ans. Brady Tkachuk ne joue pas au centre et n'évoluera pas à cette position au prochain niveau.

Fin de la discussion.

4. De la profondeur à l'aile gauche chez le CH

S'il y a bien une position où le CH peut se vanter d'y posséder une belle profondeur, c'est bien la position d'ailier gauche. Max Pacioretty, Alex Galchenyuk, Paul Byron, Charles Hudon, Artturi Lehkonen et Nicolas Deslauriers évoluent tous à cette position. Jonathan Drouin est également un ailier gauche naturel.

Brady Tkachuk ne comble donc aucun besoin chez le CH.

Ce qui n'est pas le cas de Filip Zadina et d'Oliver Wahlstron qui jouent à l'aile droite (Zadina est un attaquant gaucher qui préfère s'aligner à droite).