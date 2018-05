Démantèlement d'un cartel des sacs à patates

AFP 03-05-2018 | 14h06

Après le «cartel de la saucisse», de la bière et des camions, deux géants de la pomme de terre en Allemagne ont été mis à l'amende pour s'être entendus sur les prix, a annoncé jeudi le gendarme allemand de la concurrence.

Le Kartellamt a infligé des amendes pour un total de 13,2 millions d'euros (plus de 20 millions de dollars canadiens) à deux sociétés concurrentes, Böhmer et Kuhn, qui s'étaient entendues sur les prix de leurs emballages de pommes de terres et d'oignons, dans le cadre de leurs contrats avec le grossiste Metro.

«Les entreprises impliquées convenaient depuis de nombreuses années des paramètres de calcul de leurs offres hebdomadaires au distributeur Metro (...) Les deux fournisseurs ont ainsi pratiquement éliminé toute concurrence», a déploré le président de l'office anticartel, Andreas Mundt, dans un communiqué.

Cette amende a été infligée à la suite d'une première procédure en 2013 dite de clémence, lancée lorsqu'une entreprise contrevenante se dénonce d'elle-même.

En Allemagne, plusieurs vastes scandales d'entente sur les prix ont été révélés ou portés devant la justice ces dernières années, notamment chez les producteurs de saucisses, de bière ou des constructeurs de camions, condamnés à des amendes colossales.