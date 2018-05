Pas d'argent de la campagne impliqué dans l'affaire Stormy Daniels

AFP 03-05-2018 | 08h26

WASHINGTON | Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi qu'aucun argent de la campagne électorale n'avait été utilisé dans l'affaire Stormy Daniels, actrice de films X payée en échange de son silence sur la liaison qu'elle affirme avoir eue avec le milliardaire.

Michael Cohen, avocat personnel du président, a admis avoir versé 130 000 dollars à l'actrice quelques jours avant le scrutin de novembre 2016. Elle affirme avoir eu une relation en 2006-2007 avec M. Trump, déjà marié à l'époque avec son épouse actuelle Melania.

Le président a reconnu la semaine dernière que M. Cohen le représentait dans le litige l'opposant à Stormy Daniels, de son vrai nom Stephanie Clifford. Il avait assuré auparavant ne pas avoir été au courant du versement à l'actrice.

Or Rudy Giuliani, ancien maire de New York et entré tout récemment dans l'équipe des avocats du président, a révélé mercredi soir sur Fox News que le milliardaire avait remboursé M. Cohen«sur une période de plusieurs mois». Il a assuré que ce paiement allait s'avérer«parfaitement légal» et«n'était pas de l'argent de la campagne» présidentielle.

Ce qu'a également affirmé M. Trump dans une série matinale de tweets jeudi:«De l'argent de la campagne, ou des contributions pour la campagne n'ont joué aucun rôle dans cette transaction».

«M. Cohen, un avocat, recevait une avance sur honoraires mensuelle, pas de la campagne et qui n'avait rien à voir avec la campagne, en vertu de laquelle il a conclu, avec remboursement, un contrat privé entre deux parties, connu comme un accord de confidentialité», a-t-il expliqué, semblant ainsi confirmer l'existence du remboursement.

«Ces accords sont très fréquents parmi les célébrités et les personnes riches. Dans le cas présent, il est pleinement en vigueur et sera utilisé dans l'arbitrage en dommages-intérêts contre Mme Clifford (Daniels)», a-t-il poursuivi.

Selon lui, cette transaction«a été utilisée pour mettre fin aux accusations fausses et extorqueuses qu'elle a faites au sujet d'une liaison malgré avoir préalablement signé une lettre détaillée admettant qu'il n'y avait pas eu de liaison».

«Avant sa violation par Mme Clifford et son avocat, il s'agissait d'un accord privé», a relevé le président.

Peu après son entretien sur Fox News, M. Giuliani a indiqué au New York Times que M. Trump avait versé à M. Cohen entre 460.000 et 470.000 dollars afin de rembourser la somme versée à l'actrice ainsi que«des dépenses secondaires», sans autre précision.