Après le double attentat à Kaboul, Mattis assure du soutien de Washington

AFP 01-05-2018 | 15h33

Le ministre américain de la Défense Jim Mattis a assuré mardi que les États-Unis soutiendront le peuple afghan et le gouvernement à Kaboul, au lendemain d'un double attentat-suicide ayant fait au moins 25 morts, dont neuf journalistes.

«Le meurtre de journalistes et d'autres personnes innocentes est un fort symbole de ce qu'on défend et surtout de ce à quoi on s'oppose», a confié M. Mattis depuis le Pentagone, à des journalistes.

«Nous soutiendrons le peuple afghan, nous soutiendrons le gouvernement afghan et la mission de l'Otan continuera alors que nous les conduisons vers un réglement politique», a-t-il ajouté.

Lundi, le chef du Pentagone a estimé que les jihadistes commettent des attentats contre les journalistes en Afghanistan car ils sont affaiblis et ils ont besoin qu'on parle d'eux pour déstabiliser le processus électoral.

Le double attentat-suicide lundi, revendiqué par le groupe État Islamique (ÉI), a ôté la vie à au moins 25 personnes, dont le chef photographe de l'AFP à Kaboul, Shah Marai. Huit autres journalistes ont également été tués au moment de la deuxième déflagration survenue au milieu des reporters. Le même jour, un journaliste afghan de la BBC a été abattu par balle à Khost, dans l'est du pays.

«Nous avons anticipé et faisons de notre mieux et avons réussi à empêcher beaucoup de ces attaques contre des personnes innocentes mais malheureusement, de temps en temps, ils y parviennent», a reconnu M. Mattis, en recevant le Premier ministre adjoint et ministre de la Défense de la Macédoine, Radmila Sekerinska.

«C'est simplement ce qu'ils font: ils assassinent des gens innocents» a dénoncé le ministre américain de la Défense.

De son côté, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a aussi condamné l'«attaque insensée et barbare».

Mardi, un rapport officiel américain a rapporté que les talibans contrôlent une proportion croissante du territoire afghan alors que les effectifs de l'armée afghane ont nettement baissé depuis un an.