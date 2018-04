Péninsule coréenne: le sommet « historique » ouvre la voie à la paix

AFP 27-04-2018 | 22h11

SÉOUL | Le sommet de vendredi entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président sud-coréen Moon Jae-in est « une rencontre historique » qui ouvre « une nouvelle ère » dans la péninsule, a annoncé samedi l'agence nord-coréenne KCNA.

Le sommet intervenu dans la Zone démilitarisée qui sépare les deux Corées est « une rencontre historique qui a ouvert une nouvelle ère pour la réconciliation et l'unité nationales, la paix et la prospérité », a déclaré KCNA. L'agence officielle a diffusé le texte intégral de la Déclaration de Panmunjom signée par MM. Kim et Moon à l'issue du sommet.

