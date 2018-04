Une explosion dans une raffinerie fait plusieurs blessés aux États-Unis

AFP 26-04-2018 | 13h12

CHICAGO | Une explosion dans une raffinerie de pétrole a fait plusieurs blessés jeudi matin dans la ville de Superior, dans l'État américain du Wisconsin, et un large périmètre de sécurité a été instauré autour de l'installation en feu, ont indiqué les autorités locales.

« Six personnes ont été blessées et transportées dans des hôpitaux », a indiqué le maire de la ville Jim Paine lors d'une conférence de presse. Il a ajouté que plusieurs autres personnes avaient également été blessées mais de manière moins importante et traitées sur place. « À ce stade, nous n'avons pas eu de décès », a assuré le maire.

Plus tôt, le chef des pompiers de Superior avait fait état dans un communiqué transmis à l'AFP de « plusieurs victimes », dont cinq personnes transportées à l'hôpital. Il n'avait pas donné de détail sur la gravité des blessures des victimes, mais assuré qu'il n'y avait pas eu de décès.

Un vaste périmètre de sécurité a été instauré autour de la raffinerie de Superior, une ville de 27.000 habitants située à quelque 320 kilomètres de la frontière avec le Canada. Les écoles situées dans ce périmètre ont été fermées et des centres ont été ouverts pour accueillir les résidents évacués.

Une première explosion a eu lieu vers 10H06. Elle a été suivie de plusieurs autres explosions puis d'un incendie qui donnait lieu à une importante fumée.

« On me dit que cet incendie brûlera probablement jusqu'à ce que le pétrole soit consommé et cela pourrait prendre quelques jours », a avancé le chef de la police Nicholas Alexander, interrogé sur la chaîne de télévision locale WDIO.

Les causes de l'explosion dans cette raffinerie de l'entreprise Husky Energy, qui emploie quelque 165 personnes, n'étaient pas connues dans l'immédiat.

Les pompiers ont simplement précisé que l'explosion s'était produite au niveau d'une petite citerne contenant « du brut ou du goudron ». Une fuite de goudron a été contenue, ont-ils ajouté.

La police locale avait fait état dans un premier temps sur Twitter d'un « accident grave », assurant cependant qu'aucune évacuation n'était en cours.