Inde: 13 enfants tués dans un accident d'autobus scolaire

26-04-2018 | 07h31

NEW DELHI | Au moins treize enfants sont morts et cinq ont été grièvement blessés jeudi dans l'accident du van qui les emmenait à l'école dans le nord de l'Inde, ont annoncé les autorités.

Les écoliers, tous âgés de moins de 10 ans, étaient conduits en classe dans l'État d'Uttar Pradesh (nord) lorsqu'un train de passagers est rentré en collision avec leur véhicule à un passage à niveau.

La puissance de l'impact a projeté le van plusieurs mètres plus loin, tuant instantanément 10 écoliers, a indiqué à l'AFP Akhilesh Kumar Singh, responsable santé du district.

«Trois ont succombé à leurs blessures à l'hôpital et cinq restent dans un état critique», a-t-il ajouté.

Les images de la télévision montraient des dizaines de locaux essayant d'extraire les enfants de la carcasse déformée du van. La condition de son chauffeur n'était pas connue à ce stade.

Les routes d'Inde sont parmi les plus dangereuses du monde, avec plus de 150.000 tués chaque année, en raison de leur mauvais état, d'habitudes de conduite imprudentes et du mauvais entretien des véhicules.