Le trafic de drogue, principale menace à la paix selon le président colombien

AFP 24-04-2018 | 14h46

Nations unies | Le trafic de drogue « est la principale menace à la paix », a affirmé mardi le président colombien Juan Manuel Santos, en appelant lors d'un discours à l'ONU à repenser la lutte mondiale contre ce fléau.

« Si nous voulons protéger la paix en Colombie, dans la région et dans le monde, nous devons changer de stratégie face au problème de la drogue », a dit devant l'Assemblée générale de l'ONU M. Santos, prix Nobel de la paix pour avoir négocié un accord de paix avec l'ancienne rébellion marxiste des FARC.

Lors d'une réunion de deux jours consacrée au maintien de la paix, Juan Manuel Santos, évoquant implicitement les États-Unis, premier consommateur de drogues, en a appelé à la « coresponsabilité », à travailler « pour réduire la demande » et à « punir les organisations criminelles transnationales ».

A défaut, il y aura « davantage d'arrestations, plus de morts et davantage de mafias plus fortes », a-t-il averti.

La Colombie reste le premier pays fournisseur de cocaïne, dont les États-Unis sont le plus gros consommateur.

« Avec l'appui de la communauté internationale », la Colombie a « rendu possible l'impossible », a aussi souligné le président colombien, en évoquant l'accord conclu dans son pays.

« Mettre fin aux conflits armés, y compris ceux qui sont les plus complexes et les plus grands, est possible », a insisté Juan Manuel Santos, qui doit prochainement quitter son poste après une élection présidentielle prévue fin mai.