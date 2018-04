Autriche: arrêté avec un masque médical, au titre de l'interdiction du voile intégral

AFP 23-04-2018 | 14h03

Un patient atteint de leucémie et portant à ce titre un masque médical a été arrêté à Vienne en vertu de la loi interdisant le voile islamique intégral et toute dissimulation du visage dans l'espace public, a reconnu la police lundi.

L'homme de 26 ans, interrogé par le site d'information Vice News Austria, et identifié sous le nom de «Valentin», a déclaré qu'il avait été arrêté par la police sur la voie publique mardi dernier.

Les médecins lui avaient prescrit de porter un masque afin de protéger son système immunitaire affaibli notamment par une chimiothérapie.

«La première chose qu'ils m'ont demandée était si je parlais allemand ou si j'étais étranger», a déclaré Valentin à Vice News. «Quand j'ai expliqué que j'étais de Vienne, les choses se sont un peu calmées, mais ensuite, ils en ont eu après mon masque.»

La police lui a expliqué qu'il contrevenait à la loi et encourait une amende de 80 euros.

L'interdiction du port du voile islamique intégral dans les lieux publics en Autriche est entrée en vigueur en octobre 2017. Soucieux de ne pas cibler uniquement le voile religieux, le ministère de l'Intérieur avait interdit toute dissimulation du visage dans l'espace public. Il avait publié une plaquette listant quelques exceptions, comme les déguisements de carnaval, la combinaison bonnet/écharpe et... les masques chirurgicaux.

Valentin a montré à la police ses médicaments et cherché les résultats de son test sanguin sur son téléphone pour accréditer ses dires. «C'était une expérience assez stressante, mais à la fin, ils m'ont cru», a-t-il témoigné.

Un porte-parole de la police, Patrick Maierhofer, a admis l'incident et déclaré que «l'affaire avait été réglée après une courte conversation». Pour le port d'un masque, «la police doit recevoir une preuve du motif médical», a déclaré M. Maierhofer à l'agence APA.

L'interdiction du voile intégral (burqa ou niqab) avait été adoptée par les deux partis alors au gouvernement, les sociaux-démocrates du SPÖ et les conservateur de l'ÖVP, dans un contexte de vif débat sur l'intégration et la place de la religion musulmane. Depuis décembre, l'ÖVP gouverne au sein d'une coalition avec le parti d'extrême droite FPÖ.

Les débuts de la nouvelle loi avaient déjà donné lieu à quelques vérifications très médiatisées des policiers envers notamment des personnes déguisées ou le visage dissimulé par une écharpe.

Selon un bilan du ministère de l'Intérieur, cinquante signalisations ont été effectuées en six mois au titre de la nouvelle loi, sans qu'il soit précisé si elles concernaient le voile intégral ou d'autres accessoires, et si elles ont abouti ou non à une verbalisation.