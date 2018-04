Syrie: au moins 30 morts dans les combats contre un réduit de l'EI à Damas

AFP 23-04-2018 | 13h59

Au moins 30 combattants ont été tués dans les affrontements entre forces du régime syrien et jihadistes du groupe État islamique (ÉI), qui ont redoublé de violence depuis cinq jours dans le sud de Damas, a indiqué lundi une ONG.

Les forces de Bachar al-Assad pilonnent depuis plusieurs jours le camp palestinien de Yarmouk et des quartiers voisins majoritairement tenus par l'ÉI dans la périphérie sud de la capitale, où des combats au sol opposent également les deux camps.

Depuis jeudi, 15 combattants prorégime et 19 jihadistes ont été tués dans les affrontements, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Au moins 12 civils, dont des femmes et des enfants, ont par ailleurs été tués en cinq jours, a ajouté l'ONG.

«Les forces du régime continuent de bombarder les secteurs sud de la capitale avec des frappes aériennes, des tirs d'artillerie et des roquettes», a déclaré à l'AFP le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Après l'annonce par Damas de la reconquête totale des territoires rebelles dans la Ghouta orientale, aux portes de la capitale, les poches de résistance dans le sud de Damas sont désormais dans le viseur du régime.

Ces zones sont majoritairement contrôlées par l'ÉI depuis 2015.

Avant le début du conflit syrien en 2011, Yarmouk abritait quelque 160 000 personnes, y compris des Syriens. Aujourd'hui, seules quelques milliers de personnes y vivent encore.

«Les blessés et les malades devraient pouvoir être évacués», a déploré dimanche dans un communiqué la mission de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA).

L'organisation a réclamé un «accès sécurisé aux travailleurs humanitaires pour distribuer des aides vitales, notamment de la nourriture et des médicaments, à tous les civils pris au piège à Yarmouk et dans les secteurs voisins».

Défait par une vaste opération militaire menée contre son «califat» autoproclamé en 2014 sur un territoire à cheval sur l'Irak et la Syrie, l'ÉI ne contrôle plus que 5% du territoire syrien, notamment des zones désertiques du centre et de l'est du pays.

Déclenché en 2011 avec la répression de manifestations pacifiques par le régime de Bachar al-Assad, le conflit en Syrie s'est complexifié au fil des ans avec l'implication de pays étrangers et de groupes jihadistes, sur un territoire de plus en plus morcelé.

Il a fait plus de 350 000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.