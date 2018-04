Un jeune de 12 ans vole la carte de crédit de ses parents et s'envole pour Bali

TVA Nouvelles 23-04-2018 | 12h13

Un garçon de 12 ans de Sydney, en Australie, rêvait d'aller à Bali, en Indonésie. Il a fait fi de l'interdiction de sa mère, a volé la carte de crédit de ses parents, a récupéré son passeport et s'est acheté un billet d'avion. Il s'est même réservé une chambre d'hôtel sur place.

Après avoir dit à sa famille qu'il se rendait à l'école, le jeune s'est plutôt dirigé vers l'aéroport, a rapporté l'émission télévisée australienne A Current Affair.

Il a passé les contrôles de sécurité en prouvant à l'aide de ses pièces d'identité qu'il était âgé de 12 et plus et qu'il était un étudiant de niveau secondaire.

À l'hôtel All Seasons de Bali, il a indiqué qu'il attendait l'arrivée de sa soeur.

Informée par l'école de l'absence de son fils, sa mère Emma s'est rapidement envolée pour Bali. Elle a indiqué aux journalistes que son enfant détestait se faire dire «non».

Elle a également dit ne pas avoir de mot pour décrire le terrible sentiment qu'elle a ressenti lorsqu'elle a appris que son fils avait quitté le pays.