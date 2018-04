Trump assure n'avoir «rien cédé» à la Corée du Nord

AFP 22-04-2018 | 12h38

Washington | Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche n'avoir «rien cédé» à la Corée du Nord qui a annoncé, selon lui, sa «dénucléarisation» en suspendant ses essais nucléaires et de missiles balistiques.

«Nous n'avons rien cédé et ils ont accepté la dénucléarisation (très bien pour le monde), la fermeture de sites et la fin des essais», a écrit M. Trump sur Twitter, répondant apparemment aux commentaires d'un journaliste de la chaîne télévisée NBC News.

«La route est longue avant une conclusion sur la Corée du Nord, ça va peut-être marcher, ou pas - l'avenir le dira... Mais ce que je fais maintenant aurait dû être fait il y a longtemps!» a-t-il ajouté.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a annoncé samedi que le pays cessait ses essais nucléaires et les lancements de missiles balistiques intercontinentaux, jugeant que le site d'essais nucléaires de Punggye-ri (nord) allait fermer, car il avait « rempli sa mission ». Il n'a toutefois pas évoqué le démantèlement de l'arsenal nucléaire de Pyongyang.

Cette déclaration-surprise intervient avant un sommet historique qui devrait avoir lieu entre MM. Kim et Trump, en principe début juin.

Le président américain avait salué l'annonce de Kim Jong Un, y voyant «une très bonne nouvelle pour la Corée du Nord et le monde». Mais des experts soulignent que ces décisions sont facilement réversibles.

« C'est un gros travail de relation publiques par Kim Jong Un et je pense que les gens le reconnaissent », a commenté sur CNN le sénateur républicain Bob Corker. Mais « tout le monde dans l'administration et au Congrès accueille cela avec scepticisme et prudence », a souligné le président républicain de la commission des Affaires étrangères du Sénat.