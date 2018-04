Les frappes en Syrie, un message à Pyongyang

AFP 20-04-2018 | 16h14

WASHINGTON | Les frappes occidentales du week-end dernier contre le régime syrien envoient aussi un message à Pyongyang, a estimé vendredi à Washington le ministre japonais de la Défense Itsunori Onodera.

M. Onodera qui était reçu au Pentagone par le ministre américain de la Défense Jim Mattis a souligné que le Japon « approuve la décision des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France basée sur la détermination à ne jamais tolérer la prolifération et l'usage d'armes chimiques ».

« Je pense que (les frappes, ndlr) ont envoyé un certain message à la Corée du Nord elle aussi », a-t-il ajouté, alors que le président Donald Trump se prépare à rencontrer en personne le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

« L'Asie est confrontée à la menace grave et imminente du programme d'armes de destruction massive et de missiles de la Corée du Nord », a rappelé le ministre japonais dont les propos étaient traduits par un interprète. « Et dans le cadre de notre alliance inébranlable avec les États-Unis, nous devons oeuvrer de concert avec la communauté internationale pour faire abandonner à la Corée du Nord son programme de missiles et d'armes de destruction massive de manière complète, vérifiable et irréversible ».

Pour sa part, M. Mattis a souligné que les États-Unis poursuivaient leur campagne de « pression maximum » sur la Corée du Nord.

« Je salue le rôle de premier plan joué dans les eaux internationales par le Japon dans l'application des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU », a ajouté le chef du Pentagone.

« Ensemble, nous sommes convaincus que l'alliance américano-japonaise est essentielle à l'heure où la concurrence entre les grandes puissances a repris », a-t-il poursuivi.

M. Mattis a souligné que les discussions avec la Corée du Nord ne se feraient pas au détriment du Japon. « Nous n'allons pas réduire notre engagement envers la relation bilatérale entre le Japon et les États-Unis », a-t-il dit. « C'est une alliance mutuellement bénéfique entre deux nations démocratiques qui se font confiance ».