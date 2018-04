Frappes en Syrie: Trump salue une frappe «parfaitement exécutée», un succès pour le Pentagone

AFP 14-04-2018 | 08h35

Washington | Le «résultat» des frappes menées dans la nuit par les États-Unis avec la France et le Royaume-Uni contre le régime syrien «n'aurait pu être meilleur», s'est félicité samedi matin Donald Trump.

«Mission accomplie!», a lancé sur Twitter le président américain, saluant une frappe «parfaitement exécutée» et remerciant les alliés français et britannique «pour leur sagesse et la puissance de leur excellente armée».

Les États-Unis ont affirmé samedi avoir «frappé avec succès» toutes les cibles syriennes prévues par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, en représailles à l'emploi présumé d'armes chimiques par le régime de Damas contre son peuple.

«Nous ne cherchons pas à intervenir dans le conflit en Syrie, mais nous ne pouvons permettre de telles violations des lois internationales», a déclaré une porte-parole du Pentagone, Dana White, au cours d'une conférence de presse.

«Nous avons frappé avec succès chaque cible», a-t-elle ajouté.

«Des années» à se remettre

Les frappes occidentales contre le régime syrien ont porté un tel coup au programme chimique syrien qu'il «mettra des années à s'en remettre», a affirmé samedi un haut responsable du Pentagone, le général Kenneth McKenzie.

Les défenses anti-aériennes russes n'ont pas été activées et celles du régime syrien ne l'ont été qu'après la fin des frappes, a ajouté le général McKenzie au cours d'une conférence de presse.

Moscou dénonce

Vladimir Poutine a dénoncé samedi les frappes occidentales sur le régime de son allié, Bachar al-Assad, les militaires russes se félicitant, eux, de l'efficacité de la défense antiaérienne syrienne qu'ils ont grandement contribué à former.

«La Russie dénonce avec la plus grande fermeté l'attaque sur la Syrie, où des militaires russes aident le gouvernement légitime à lutter contre le terrorisme», a déclaré le président russe dans un communiqué diffusé par le Kremlin.

«Une bonne opération publique», estime un expert

Les frappes aériennes réalisées en Syrie par les États-Unis avec le Royaume-Uni et la France sont une bonne opération publique, croit un ancien officier canadien du renseignement militaire.

Capitaine à la retraite des Forces armées canadiennes et ancien officier du renseignement militaire, Simon Leduc doute de l'efficacité des frappes de vendredi soir.

«C'est une bonne opération publique, une opération de marketing, mais au niveau militaire, est-ce que les capacités du régime Assad viennent de réduire? Non, a-t-il soutenu. Peut-être leur stock aérien, mais les Russes ont déjà dit qu'ils allaient les renflouer.»

Chroniqueuse spécialisée en politique américaine, Valérie Beaudoin abonde dans le même sens. «C'est une opération de charme pour justifier la frappe, a-t-elle expliqué. Oui, on a voulu viser certains points chauds et sensibles, mais [ils peuvent] refabriquer des bombes et des armes chimiques.»

Selon cette dernière, l'idée est peut-être d'envoyer un message. «C'est peut-être pour rouvrir un dialogue, forcer la main de la Russie», a-t-elle dit.

Les États-Unis et ses alliés ont lancé une opération militaire contre le régime syrien de Bachar al-Assad, qu'ils accusent d'avoir perpétré une attaque chimique la semaine dernière dans la Ghouta orientale, en Syrie.