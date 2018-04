Pompeo interrogé sur des propos controversés sur musulmans et homosexuels

AFP 12-04-2018 | 17h33

Le futur secrétaire d'État américain Mike Pompeo, pressé de questions par des sénateurs démocrates sur ses propos controversés sur les musulmans et les homosexuels, a assuré jeudi respecter toutes les personnes, sans toutefois aller jusqu'à renier ses déclarations passées.

Le sénateur du New Jersey Cory Booker, l'un des espoirs du Parti démocrate, a été l'un des plus offensifs pendant l'audition par la commission des Affaires étrangères du Sénat, appelée à confirmer ou non la nomination de l'actuel directeur de la CIA à la tête de la diplomatie de la première puissance mondiale.

Il a rappelé, avec d'autres, les déclarations «dramatiques» de Mike Pompeo en 2013. Alors élu du Kansas au Congrès, il avait accusé -- à tort selon ses détracteurs -- les dirigeants de la communauté musulmane américaine d'être restés silencieux après l'attentat contre le marathon de Boston, jugeant qu'ils étaient ainsi «potentiellement complices» de terrorisme.

Ces propos ont refait surface depuis sa nomination en mars par Donald Trump comme ministre des Affaires étrangères, le Council on American-Islamic Relations (CAIR) appelant les sénateurs à votre contre.

Mike Pompeo, qui a assuré vouloir mettre les droits de l'Homme au coeur de sa diplomatie, s'est défendu en assurant avoir toujours «traité chaque personne de toute confession avec le respect qu'elle mérite». Il a estimé que chacun devait voir «protégé son droit à avoir une religion ou pas de religion».

«J'ai travaillé étroitement avec des dirigeants musulmans, des pays musulmans», pendant l'année passée à la tête de l'agence de renseignement, a-t-il souligné.

Cory Booker a également demandé au futur ministre des Affaires étrangères, sur la base également de déclarations passées, s'il pensait qu'être homosexuel est «une perversion».

Mike Pompeo n'a pas clairement répondu par oui ou non.

«Quand j'étais un homme politique», avant d'avoir des responsabilités au sein de l'administration, «j'avais une idée très claire sur le fait de savoir si le mariage entre deux personnes du même sexe était approprié», a-t-il rappelé. «Je m'y tiens», a-t-il ajouté, tout en assurant respecter les couples homosexuels.

«Mon respect pour chaque individu est le même quelle que soit son orientation sexuelle», a-t-il assuré.