Des policiers tentent de se débarrasser d'un migrant à la frontière mexicaine

Une vidéo rendue publique mercredi par NBC montre des gardes-frontières américains escortant un homme malade du côté mexicain de la frontière, apparemment pour tenter de s'en débarrasser en violation des lois internationales.

Ces faits, remontant selon la chaîne au 27 mars 2017, ont été à l'origine d'une plainte des autorités mexicaines auprès du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis.

Video obtained by @NBCNews shows U.S. agents trying to dump an injured man over the Mexican border. https://t.co/ZABIQmF9Dk