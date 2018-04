Scandale Cambridge Analytica: le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, s'excuse officiellement pour ses «erreurs» devant le Sénat américain

AFP 10-04-2018 | 15h09

WASHINGTON | Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, s'adresse au Congrès américain, dans la foulée du scandale Cambridge Analytica.

M. Zuckerberg s'est excusé officiellement pour ses «erreurs». Il a endossé personnellement la responsabilité des «erreurs» commises par le réseau social, qui n'a pas su anticiper les mauvais usages de la plateforme.

«Il m'apparaît évidemment aujourd'hui que nous n'en avons pas fait assez pour empêcher que nos outils soient utilisés de manière malintentionnée. Cela vaut autant pour les «fake news», pour de l'ingérence étrangère dans les élections et les discours haineux.»

«Nous n'avons pas pris une mesure assez large de nos responsabilités et c'était une grosse erreur. C'était mon erreur et je suis désolé», a-t-il poursuivi.

Dans la tourmente

M. Zuckerberg devait expliquer comment les données de quelque 87 millions d'utilisateurs se sont retrouvées entre les mains de la firme d'analyse de données Cambridge Analytica (CA). Cette dernière a ensuite travaillé pour la campagne du candidat républicain à la présidentielle américaine de 2016, Donald Trump.

Il doit aussi expliquer pourquoi il a attendu 2014 pour décider de limiter l'accès aux données personnelles par les applications tierces, comme celle par laquelle ont transité les informations récupérées par CA.

Le groupe aux plus de deux milliards d'utilisateurs est aussi vilipendé depuis des mois pour avoir servi --comme Google ou Twitter-- d'outil de désinformation et de manipulation politique, orchestrée selon la justice américaine par le Kremlin dans le but de favoriser l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Moscou a toujours nié.

Regagner la confiance de ses utilisateurs est crucial pour le groupe car son modèle économique est fondé sur l'exploitation des données personnelles, qui permettent aux annonceurs de cibler finement leurs messages publicitaires.

Facebook, qui fait l'objet d'enquêtes et de plaintes tous azimuts des deux côtés de l'Atlantique, a commencé lundi à informer ses utilisateurs dont les données ont pu arriver chez CA.

Parmi les autres annonces récentes: vérifier l'identité des personnes ou organisations diffusant des messages électoraux ou politiques, clarifier les paramètres de confidentialité ou encore collaborer avec des chercheurs indépendants sur son influence dans les élections et la démocratie.

Jusqu'ici, Facebook assure ne pas observer d'impact financier malgré un mouvement appelant les utilisateurs à quitter le réseau social et les inquiétudes d'annonceurs publicitaires. Son action a toutefois chuté de près de 15 % à Wall Street depuis la révélation de l'affaire.