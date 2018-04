Montréal lance une ligne info-coyotes

Agence QMI 10-04-2018 | 10h27

La Ville de Montréal a annoncé, mardi matin, le lancement d'une ligne téléphonique complètement dédiée à la gestion du coyote en milieu urbain.

Il s'agit d'une des mesures dévoilées mardi dans le cadre de son plan de gestion pour prévenir les incidents entre les citadins et les coyotes.

À compter de mercredi, les citoyens pourront contacter le 438 872-COYO (2696) entre 9 h et 17h, 7 jours sur 7, afin d'obtenir des informations ou faire des signalements.

« On veut s'assurer d'avoir une bonne cohabitation avec ces animaux et on veut que les gens se sentent en sécurité », affirme Émilie Thuillier, qui s'occupe du dossier au sujet des coyotes à Montréal en plus d'être mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

Montréal a documenté 379 signalements de coyotes sur son territoire entre juin 2017 et le 22 mars dernier. En tout, cinq personnes ont été mordues et onze chiens ont été attaqués par ces bêtes dans la métropole.

«Le coyote est présent à Montréal depuis des décennies, comme c'est le cas dans plusieurs autres grandes villes nord-américaines. Au fil du temps, il a adapté son mode de vie aux conditions urbaines et son comportement a évolué», a précisé Émilie Thuillier.

«Sa présence près des zones habitées est un enjeu que nous prenons très au sérieux et l'élaboration d'un plan de gestion du coyote de concert avec l'ensemble des parties prenantes servira à assurer la sécurité du public», a-t-elle ajouté.