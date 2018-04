Un os de doigt d'Homo sapiens, vieux de 85 000 ans, trouvé bien loin d'Afrique

AFP 09-04-2018 | 13h12

PARIS | Un os de doigt, mis au jour dans le désert de Nefud en Arabie Saoudite, suggère que les Homo sapiens avaient déjà gagné l'intérieur de la péninsule il y a 85.000 ans, selon une étude publiée lundi dans Nature Ecology & Évolution.

L'Homo sapiens, également appelé l'homme moderne, est apparu en Afrique, il y a plus de 300 000 ans. On a longtemps estimé qu'il n'avait quitté « son berceau » que bien plus tard, il y a environ 60.000 ans.

Mais depuis quelques années, des découvertes, comme celle annoncée lundi, remettent en cause cette théorie.

Selon cette dernière étude, l'os qui « appartenait incontestablement à un homme moderne », aurait au moins 85.000 ans, peut-être même 90.000 ans.

Une découverte qui implique que « notre espèce s'était dispersée hors d'Afrique beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait auparavant », déclare Huw Groucutt de l'Université d'Oxford, coauteur de l'étude.

D'une longueur de seulement 3,2 centimètres, le fossile, probablement l'os médian d'un majeur, a été découvert en 2016.

Pour définir son âge, Huw Groucutt et son équipe ont utilisé la datation radiométrique, la mesure de la variation régulière au cours du temps d'éléments radioactifs.

Cet os serait le plus vieux fossile d'Homo sapiens « directement daté » découvert hors d'Afrique, selon l'équipe qui argue que les autres pouvant lui faire concurrence ne l'ont été que via les sédiments les entourant.

« Il y a eu de multiples dispersions d'êtres humains hors d'Afrique, le mouvement migratoire et la colonisation de l'Eurasie ont été beaucoup plus compliqués que ne le disent nos manuels », juge Michael Petraglia, du département d'Évolution humaine à l'Institut Max Planck en Allemagne, également coauteur.

Selon la théorie dominante, les Homo sapiens ont quitté l'Afrique en une vague majeure il y a 60 000 ans, en longeant les côtes de la mer Méditerranée vers l'Est.

Mais ce doigt montre « que les hommes modernes se déplaçaient dans les terres d'Eurasie, pas le long des côtes », déclare Michael Petraglia.