Un cargo de moutons immobilisé en Australie après une vidéo alarmante

AFP 09-04-2018 | 06h32

SYDNEY | Un cargo qui devait transporter plus de 50 000 moutons vivants au Proche-Orient a été immobilisé avant son appareillage d'Australie après la diffusion d'une vidéo montrant des conditions déplorables à bord et des animaux agonisants.

L'Australie exporte chaque année pour plus de 800 millions de dollars australiens (500 millions d'euros) d'animaux vivants, un secteur lucratif de plus en plus mis en cause par les défenseurs du bien-être animal.

La vidéo filmée à bord du cargo battant pavillon panaméen Awassi Express au cours de cinq voyages l'an dernier entre l'Australie le Qatar, le Koweït et Oman, a été diffusée par l'association Animals Australia.

Elle montre des bêtes entassées dans des enclos, agonisant dans leurs excréments et peinant à respirer dans des réduits mal ventilés et trop chauds.

« Ils mouraient sous nos yeux », a déclaré Faisal Ullah, un diplômé de l'académie de marine du Pakistan, qui a filmé les vidéos.

« Un par un, les uns après les autres, c'était comme mettre des animaux vivants au four », a-t-il raconté à la chaîne Channel Nine qui a diffusé dimanche les images et raconté que les animaux étaient entassés sur les 10 niveaux du bateau, contraints de rester debout pendant trois semaines par une chaleur accablante.

Faisal Ullah a rapporté de son côté que des agneaux nés de femelles pleines et qu'on ne doit théoriquement pas exporter mouraient et étaient jetés par-dessus bord.

L'Autorité australienne de la sécurité maritime (Amsa) a affirmé lundi que des milliers de moutons avaient péri.

L'Awassi Express, qui devait quitter cette semaine Fremantle, dans l'ouest de l'Australie, vraisemblablement à destination du Qatar et du Koweït, a été immobilisé par l'Amsa. Son inspection ayant suscité « des inquiétudes quant à la circulation de l'air dans certains enclos ».

Emanuel Exports, une société utilisant les services de l'Awassi Express, a déclaré à l'Australian Broadcasting Corporation qu'elle avait changé ses exigences en termes de bien-être animal, en ce qui concerne notamment la densité de l'occupation des enclos et la présence à bord d'un observateur de l'État.

En 2013, l'Australie avait suspendu pendant plusieurs mois ses exportations de bêtes vivantes à destination de l'Égypte après la diffusion de vidéos montrant des mauvais traitements infligés à des vaches.