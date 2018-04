Prostitution: le FBI ferme Backpage, site géant de petites annonces

AFP 06-04-2018 | 16h53

WASHINGTON | Les autorités fédérales américaines ont fermé vendredi le site géant de petites annonces Backpage.com, depuis longtemps dans leur collimateur, car accusé de favoriser les trafics d'êtres humains dans un but de prostitution.

Les tentatives pour se connecter à « www.backpage.com » ou « www.backpage.ca », sa version canadienne, menaient à un communiqué de la police fédérale américaine et de plusieurs autres agences gouvernementales, avec le message suivant: « Backpage.com et ses sites affiliés ont été placés sous séquestre par le FBI, le Service d'inspection de la poste américaine et la Division criminelle de l'IRS (fisc américain, NDLR) ».

Le ministère américain de la Justice a annoncé qu'il donnerait des informations supplémentaires sur cette action à 18 h.

Backpage.com est dénoncé par ses critiques comme le premier site de prostitution du monde, ses millions de petites annonces étant utilisées pour proposer des relations sexuelles tarifées impliquant parfois des mineur(e)s et des victimes de trafics.

Ce marché génère des millions de dollars.